Mãe de criança que caiu em igarapé de Manaus precisou ser socorrida às pressas durante buscas

Manaus/AM - A mãe do menino Pablo, de 6 anos, que foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (1º) após cair no igarapé próximo à ponte da Avenida Lourenço Silva Braga, no bairro Cachoeirinha, na zona Sul da capital, precisou ser socorrida durante as buscas pelo filho.

A mulher passou mal e foi levada para receber atendimento médico na ambulância do Corpo de Bombeiros

Os próprios moradores já faziam as buscas desde as 17h, causando muita comoção no local. Os mergulhadores dos Bombeiros encontraram a criança já sem vida, por volta das 20h.

A avó e a tia do menino estavam acompanhando as buscas enquanto a mãe, sem condições de acompanhar tudo de perto, continuava na ambulância. O momento em que o corpo foi encontrado foi marcado por gritos e choros de dor pela morte da criança.