Lula agradece Venezuela por oxigênio enviado à Manaus durante pandemia da Covid

Manaus/AM - No comício desta quarta (31), Lula também agradeceu ao embaixador da Venezuela por ter mandado oxigênio a Manaus durante a pandemia da Covid-19 para "salvar vidas aqui".

"Apesar do presidente da República ofender tanto a Venezuela. Foram eles que mandaram oxigênio que o tenente não teve coragem de mandar, que o Ministério da Saúde não teve coragem de mandar", afirmou Lula.

O petista ainda aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL). "Quero provar que se um tenente expulso do Exército não tem coragem de tratar o povo com respeito, o metalúrgico vai voltar para tratar o povo com a decência que ele merece."

Ele também criticou as motociatas realizadas pelo atual chefe do Executivo. "Sei que o atual presidente já veio aqui a Manaus, mas ele veio fazer motociata. Eu não venho fazer motociata. Fui visitar a fábrica onde os trabalhadores que produzem as motocicletas estão trabalhando."