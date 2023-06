Longe dos holofotes, Luiz Castro ressurge em eventos ao lado de David Almeida

Manaus/AM - O ex-deputado e ex-secretário de educação, Luiz Castro (PDT), teve sua presença notada em eventos recentes com o prefeito David Almeida (Avante). O político está distante dos holofotes desde sua segunda tentativa de se tornar senador nas eleições de 2022.

Porém, ele vem recebendo posição de destaque da Prefeitura de Manaus em eventos.

Um exemplo disso foi sua presença no palco de abertura da “2ª Mostra Sustentável Manaus Verde”, no dia 5 deste mês, no Centro de Convenções Vasco Vasques, ocupando espaço que normalmente é dedicado para secretários e políticos com mandato.

Nessa quarta-feira (14), Luiz Castro voltou a receber posição de destaque em evento com o prefeito, ao sentar na primeira fileira da plateia no ato de assinatura do acordo de cooperação para regularização fundiária no bairro Colônia Antônio Aleixo.

Já existe especulação de que o movimento do ex-deputado visa as eleições municipais do próximo ano.