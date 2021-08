Locais de prova do concurso do TCE-AM estarão disponíveis a partir de quarta

Manaus/AM - Os mais de 15 mil candidatos que disputam vagas no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) poderão consultar, individualmente, a partir desta quarta-feira (11), os respectivos locais de prova no site da banca organizadora do certame, Fundação Getúlio Vargas (FGV), disponível em https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21.



A consulta é individual, com base nos documentos pessoais, no próprio site do concurso. As provas serão realizadas nos dias 18 e 25 de agosto.



"Estamos realizando um concurso histórico e necessário para recomposição dos quadros do Tribunal de Contas do Amazonas. Mesmo em um momento de pandemia, não poderíamos deixar de realizar esse certame, com todas as medidas de segurança necessárias. Nossa previsão é nomear os aprovados ainda este ano", afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.



Com a disponibilidade de 40 vagas para início imediato, o concurso dispõe de cargos para Auditor Técnico de Controle Externo nas áreas de Auditoria Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação e vagas no Ministério Público de Contas. Os vencimentos são de R$ 8.328,77 e benefícios.



No dia 18 de agosto, das 8h às 11h serão realizadas as provas objetivas para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental, e das 14h às 17h para o Ministério Público de Contas (MPC).



As provas discursivas serão realizadas em 25 de agosto de 8h às 11h para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental e das 14h às 17h para a área de Ministério Público de Contas.

Nos cargos de Auditor Técnico de Controle Externo para Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação, serão realizadas provas objetivas em dois dias, 18 e 25 de agosto, das 14h às 17h.