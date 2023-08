Lobão é confirmado no #SouManaus Passo a Paço

Além dele, o prefeito de Manaus David Almeida também confirmou a presença de Biquíni Cavadão, Kevin o Cris, Zeca Pagodinho, Zé Felipe e Virgínia Fonseca, Humberto Gessinger, Léo Magalhães, Murilo Huff, Marina Sena e também contará, pela primeira vez, com espaço radical equipado com pista de skate, tirolesa, roda-gigante e outros atrativos.

Manaus/AM - O cantor Lobão foi confirmado, nesta quinta-feira (03), como uma das atrações nacionais do #SouManaus Passo a Paço, que ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, na área Central de Manaus. O anúncio aconteceu na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

