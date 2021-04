Live Senac ensina a decorar bolos para o Dia das Mães

Manaus/AM - O Dia das Mães é reconhecido como a segunda melhor data de faturamento para o comércio e, mesmo diante do cenário de pandemia, ganhar uma grana extra é possível com venda de produtos da culinária artesanal. Pensando nisso, o Senac Amazonas realiza, nesta quinta-feira (8), às 16h, a live “Faça e venda bolos decorados para o Dia das Mães”, no Instagram @senac_amazonas, com intuito de incentivar o empreendedorismo.

O encontro virtual será conduzido pela gastrônoma, chef de cozinha e docente do Senac AM, Bárbara Eleone, que apresentará aos participantes suas vivências, trará dicas valiosas sobre produção dos bolos, preço e venda, além de dar os toques de finalização para as delícias elaboradas na cozinha de casa.

“A live é também uma forma das mães que ainda não trabalham ou que já trabalham ingressarem nesse mercado de bolo, que é um mercado que está gerando muita renda nesse momento de pandemia. As pessoas podem sempre aprender um pouco mais. É uma área que está gerando lucro, que está abrindo portas, que têm profissionais que estão conseguindo sair da crise. Iremos aprender muitas técnicas diferentes e formas de montar bolo”, destaca Bárbara.

Os interessados em obter o certificado digital de participação do encontro devem realizar matrícula, totalmente gratuita, no endereço https://bit.ly/LiveSenac08Abr, preencher os dados solicitados e aguardar o recebimento do documento no e-mail cadastrado.