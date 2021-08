Lista de selecionados para a Maratona Manaus Visão Hack 2021 é divulgada

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, divulga, nesta quarta-feira (25), a lista das equipes selecionadas para a Maratona Manaus Visão Hack 2021, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico.

Com base no tema “Cidades Inteligentes” e sob formato de hackathon, o projeto prevê a realização de um conjunto de ações, que possuem a finalidade de prospectar soluções inovadoras e sustentáveis para algumas áreas estratégicas da administração pública municipal, além de colaborar com a formação de lideranças e de profissionais das áreas de tecnologia e inovação na cidade de Manaus.

A lista completa dos selecionados pode ser conferida em semtepi.manaus.am.gov.br.