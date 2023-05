Lista de aprovados em creches de Manaus será divulgada na sexta-feira

Manaus/AM - O resultado das inscrições para as novas creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com a lista de nomes das crianças, que seria divulgado nesta quinta-feira, (25), foi adiado para esta sexta-feira (26), às 9h.



O anúncio será no auditório da Semed, na avenida Mário Ypiranga, 2.358, bairro Parque 10 de Novembro, com a participação de todos os órgãos envolvidos: Procuradoria-Geral do Município (PGM), Defensoria Pública de Manaus e Ministério Público do Amazonas (MP-AM).