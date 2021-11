Linhas de ônibus sofrerão desvios na Zona Leste durante o feriado em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que as linhas de ônibus que atendem o bairro Santa Inês, na Zona Leste de Manaus, sofrerão mudanças em seus itinerários devido adequação da rede elétrica em vias da localidade, na próxima segunda-feira (15).

As interdições ocorrerão das 9h às 15h e serão interditadas as ruas A, C e D, entre as ruas 5 e Hibisco. Durante o período da interdição, a linha 089 - T5/Santa Inês, na ida, segue normal até a rua Hibisco (retorno no cruzamento com a rua Criciúma), e em seguida as ruas Hibisco, Pedras Corais, Ônix, Topázio, dos Pinheiros; avenidas Itaúba, e Mirra, rua 5, avenidas Alecrim e Itaúba, e finalmente a rua Q.

Na volta, a linha 089 segue o itinerário: ruas dos Pinheiros, Topázio, Ônix, Pedras Corais e, em seguida, itinerário normal.

Em relação à linha 064 - T4/Santa Inês, o itinerário na ida segue normal até as avenidas Itaúba e Mirra, rua 5, avenidas Alecrim e Itaúba, ruas dos Pinheiros, Pedra Mineira, Topázio, Ónix, Pedras Corais, Prata, Hibisco (retorno no cruzamento com rua Criciúma).

Na volta, a linha 064, seguirá às ruas Hibisco, Pedras Corais, Ônix, Topázio e dos Minerais.