Linhas de ônibus passam a atender avenida João Valério a partir de hoje em Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (27), haverá alteração no itinerário das linhas de ônibus 123 (Santo Agostinho / Jacira Reis / T1 / Centro), 315 (Santa Etelvina / Samaúma / T1 / Centro) e 443 (Nova Cidade / Conjunto Manoa / Avenida Djalma Batista / Centro) que atendem os usuários em direção ao centro da cidade. As linhas passarão a atender a avenida João Valério em direção à Constantino Nery no sentido bairro para o Centro.

O objetivo da medida é proporcionar velocidade na operação das linhas que realizam percurso ao Terminal de Integração 1 (T1) e centro da cidade. Atualmente, as linhas seguem direto pela avenida Djalma Batista até a avenida Álvaro Maia, trajeto que será mudado com as alterações previstas para segunda-feira.

As alterações são possíveis após obras de reparos no complexo viário Ministro Roberto Campos, na Constantino Nery.