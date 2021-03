Linhas de ônibus mudam itinerário a partir da amanhã em Manaus

A partir do T2, os passageiros podem embarcar em qualquer linha no sentido Centro para seguir viagem até a região do centro comercial de Manaus. Assim que as aulas retornarem na Ufam, a linha retornará ao itinerário normal até o Centro de Manaus.

Com mudança, a linha 519, passa a atender a seguinte rota: normal até a rua Bernardo Michiles, a partir de onde segue pela rua 3 e prossegue pelas ruas Benjamin Constant, Nossa Senhora da Conceição, Raquel de Souza, Alfredo Paes Barreto, Valério Botelho, Tito Bittencourt, Jonas da Silva, Espírito Santo, General Carneiro e avenida Carvalho Leal, seguindo o itinerário normalmente até o Terminal 2, no bairro Cachoeirinha.

Manaus/AM - Passageiros das linhas de ônibus 519, 616 e 676 que operam na Zonas Leste e Sul, devem ficar atentos para as mudanças no itinerários dos mesmos, que começam a valer a partir desta quinta-feira (1).

