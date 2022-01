Linhas 125 e 352, que atendem a Ufam, têm itinerários alterados em Manaus

O IMMU disponibiliza aos usuários do sistema de Transportes Urbanos que desejam tirar dúvidas ou saber itinerário de linhas o Disque-Transporte, a partir do número 118, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A linha 352, que realiza o trajeto Terminal 3 (T3), no bairro Cidade Nova, até o Terminal 2 (T2), no bairro Cachoeirinha, e acessa o campus da Ufam, não vai adentrar na universidade. Os alunos terão como opção a linha 007, que já realiza a integração somente dentro da instituição.

