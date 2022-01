Linha de ônibus 616 é suspensa a partir desta segunda em Manaus

Manaus/AM - A partir de amanhã (17), a linha 616 - Campus Ufam/ T2/ Cachoeirinha - deixará de circular temporariamente, para ajustes operacionais. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que a linha voltará a operar quando houver retorno das atividades normais no Campus Universitário da Universidade Federal do Amazonas, que está com atividades presenciais suspensas devido ao surto de Covid-19 no Estado. Como opções para deslocamento, o IMMU citou dez linhas de ônibus, são elas:



001 Interbairros I / T2; 002 Interbairros II / T1; 125 Campus Ufam/ T1/ Praça da Saudade; 213 Augusto Montenegro / Ceasa; 215 Bairro da Paz / E2/ Mário Ypiranga / Ceasa; 352 T3-T4 / Campus; 457 T3/ Águas Claras II / Tefé / T2 / Centro; 460 Amazonino Mendes II / T2; 542 Ouro Verde / T2 / Ponta Negra; E 650 T4 / T5 / Tefé / T2 / Centro..

