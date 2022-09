Licitação para obra do parque 'Gigantes da Floresta' é lançado nesta quarta

O complexo contará ainda com um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), com 626,20 metros quadrados, com consultórios, enfermagem, administração, espaço de convivência e toda a estrutura para prestar um serviço de qualidade à população.

A obra temática vai ocupar uma área de 2,3 quilômetros, e terá espaços especiais para crianças, idosos, Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida.

Manaus/AM - A licitação para contratar uma empresa de engenharia para executar a construção do parque Gigantes da Floresta será lançada, nesta quarta-feira (21). A licitação acontece às 8h30, na sala da Comissão Municipal de Licitação (CML), no bairro Chapada, zona Centro-Sul.

