Leite do Meu Filho: Fornecedor descumpre prazo de entrega e prefeitura faz compra emergencial em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que, em virtude do descumprimento dos prazos legais para entrega da fórmula infantil, por parte do fornecedor, o município fará uma compra emergencial para atender os beneficiários do Programa Leite do Meu Filho.



A empresa vencedora da licitação já havia sido notificada pela Semsa e o último prazo para o cumprimento do contrato se encerrou nesta quarta-feira, 1º/2, sem que os produtos previstos no primeiro empenho fossem entregues.



Com a compra emergencial, a prefeitura visa garantir o atendimento dos beneficiários do programa por quatro meses, tempo em que deverá ser concluída a nova licitação. A previsão é de que a primeira remessa chegue a Manaus em 21 dias.



Além da fórmula infantil para crianças de 1 e 2 anos, que está em falta, a compra contempla os demais itens previstos pelo programa, assegurando a continuidade do fornecimento gratuito dos produtos destinados às crianças de 6 meses a menores de 5 anos, contempladas com o benefício.



Atualmente, existem 16,8 mil beneficiários cadastrados, dos quais 7,3 mil de 1 a 2 anos de idade.



O Programa Leite do Meu Filho é uma política social da Prefeitura de Manaus, financiada com recursos próprios, que integra as ações de segurança alimentar e nutricional, da promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável das famílias em situação de vulnerabilidade social.