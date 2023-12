Lei estabelece multa a gestores por atos racistas de terceiros em Manaus

Essas sugestões contribuiriam para tornar a lei mais efetiva no combate ao racismo e à discriminação em todas as suas formas, tornando Manaus uma cidade mais justa e inclusiva.

É importante que a lei seja aprimorada para incluir os autores de atos racistas e para abranger outros tipos de discriminação. Isso contribuiria para tornar a lei mais efetiva no combate ao racismo e à discriminação em todas as suas formas.

A lei é importante porque responsabiliza os administradores dos locais onde ocorrem atos racistas, o que pode contribuir para dissuadir esses comportamentos. Além disso, a destinação dos valores arrecadados com as multas para os Fundos Municipal de Apoio ao Esporte e Fundo Municipal de Cultura é uma forma de incentivar a promoção da igualdade racial e da cultura afro-brasileira na cidade.

Manaus/AM - A Lei Municipal nº 3.248, de 27 de dezembro de 2023, de Manaus, que institui multa para administradores de espaços esportivos e culturais em caso de manifestações racistas nas competições e eventos, é uma medida positiva no combate ao racismo no município.

