Largo de São Sebastião será palco da final do 42º Festival de Calouros

Os seis candidatos finalistas do 42º Festival de Calouros do Sesc Amazonas se apresentarão na Grande Final que será realizada no próximo dia 27 de abril (quarta-feira), às 19h, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus. Os calouros mais votados pelo público e pela banca de jurados vencem a competição e levam para casa prêmios em dinheiro no valor de R$ 1,5 mil, R$ 1,2 mil e R$ 1 mil, para os três primeiros colocados respectivamente. O evento é gratuito e aberto ao público.

A competição da Grande Final será entre os finalistas: Rubens Júnior (@rubensjr1980), com a música ´Se eu quiser falar com Deus´ de Gilberto Gil; Alexandre Souza (@soueuoalexandre), com a música ´Tudo Coopera´ de Clóvis Pinho; Lohaina Brandão (@lohainabrandao), com a música ´Sonhos de Ouro´ de Silva Silva e Tadeu Garcia; Daniel Ferreira (@eudaniielferreira_), com a música ´Carla´, de Marcus Menna; Laís Reis (@lalla_reis), com a música ´Ninguém me Cala´ (versão em português), de Benj Pasek e Justin Paul / Alan Menken; e Baronesa Santos (@baronesa.santos), com a música ´Dona da Tua Vida´ (versão em português), de Romeu Santos.

Os finalistas foram selecionados por voto popular, através das redes sociais @sescamazonas, e pelo júri técnico durante as fases eliminatórias.

Festival de calouros

O projeto foi criado pelo saudoso Zezinho Corrêa, em 1980, com o objetivo de contribuir com a descoberta de novos intérpretes e revelação de talentos na área musical de todo o Estado do Amazonas. Entre os talentos revelados pelo festival estão: Arlindo Junior, Serginho Queiroz, Liz Araújo, Salomão Rossy, Nely Miranda, Cris Silva, Eduardo Branco, Karine Aguiar, Carol Martins, Magda Loiana, Nicolas Jr e Henrique Cardoso.