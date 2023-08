Justiça nega pedido de aluno para obrigar Lato Sensu a combater cyberbullying

A Justiça do Amazonas negou o pedido de um aluno do Lato Sensu, para que o colégio seja obrigado a criar um plano de medidas para combater o cyberbullying. O adolescente foi vítima de ataques na internet e comprovou o crime, mesmo assim não teve o pedido atendido. Saiba mais na matéria completa Juiz nega pedido de aluno para que escola seja obrigada a coibir prática de cyberbulling.

