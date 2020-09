Justiça define que União forneça R$ 9 milhões para remédio de Isadora Thury

O Tribunal Regional Federal (TRF1) proferiu em caráter de urgência que a União deposite em uma conta judicial o valor de R$ 9 milhões para a compra do Zolgensma, medicamento serve para ajudar no tratamento da atrofia muscular espinhal (AME) da amazonense Isadora Thury, que completou nesta terça-feira (29) dois anos, idade limite para tomar a dose única do remédio que vale aproximadamente R$ 12 milhões.

O juiz federal Diego Oliveira solicitou que o valor seja depositado em até 72 horas, devido ao estado em que a criança está.

A família conseguiu, através de mobilização nas redes sociais, um pouco mais de R$ 2 milhões, que servirá para ajudar na compra do remédio.