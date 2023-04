Justiça defere medida protetiva contra médico suspeito de importunar sexualmente menina de 14 anos em Manaus

De acordo com decisão judicial, Eclair é amigo íntimo da família e conhece a menor desde os 8 anos de idade e por conta disso ficou determinado que ele não se aproxime da menor ou de seus familiares e não pode manter nenhum contato com eles.

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas determinou uma medida protetiva contra o médico Eclair Lucas suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 14 anos durante o show do Kiss, em Manaus, na última quarta-feira (12).

