Juntos há 30 anos, casal toma 1ª dose da vacina no Dia dos Namorados em Manaus

O casal é natural de Parintins, tem três filhos e uma neta. Torcedora do Boi Garantido, a dona de casa Vangela Tavares, 45, disse que esse foi um dos melhores encontros do casal. "É uma coincidência boa para nós, casal, já há 30 anos casados ter esse privilégio, mas graças a Deus correu tudo bem, estamos tranquilos e esperando a segunda dose", disse Vangela.

"Senti um privilégio e um prazer de estar junto em um momento como esse com a minha esposa. São 30 anos de casados. Esperar que venha mais 30 e 30, com saúde e que Deus nos dê esse privilégio de chegar até a segunda dose para ficamos imunizados", disse o cenógrafo.

Manaus/AM - No Dia dos Namorados, Jorge e Vangela, casados há 30 anos, tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Manaus, na manhã deste sábado (12). A aplicação da vacina ocorreu durante o viradão da imunização promovido pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Frei Valério, localizada no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.

