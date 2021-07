Jovens de 26 anos recebem 1ª dose da vacina contra a covid hoje em Manaus

Manaus/AM - Pessoas que tenham 26 anos ou mais devem receber, nesta sexta-feira (2), a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Os postos de atendimento abrirão os portões a partir das 9h e quatro atenderão até às 21h, são eles: O Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul; o Centro de Convivência do Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte; o Centro de Convenções, “sambódromo”, na zona Oeste; e o Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste, atenderão das 9h às 21h.

No shopping Phelippe Daou, zona Norte, e o parque do Idoso, zona Centro-Sul), também haverá vacinação, mas nesses dois pontos o atendimento acontece no horário tradicional, das 9h às 16h.

Para receber a dose é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência (cópias e originais).

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

- Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (Ponto apenas para pedestres)

- Parque Municipal do Idoso (PMI), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

(Ponto somente para pedestres)

Funcionamento das 9h às 21h

- Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1

(Ponto apenas para pedestres)

- Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

(Ponto para pedestre e drive-thru)

- Centro de Convenções (Sambódromo) – avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

(Ponto para pedestre drive-thru).

- Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

(Ponto apenas para pedestres).