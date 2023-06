Jovem se joga de carro em movimento e é levada por motorista em Manaus; vídeo

Jovem se joga de carro em movimento e é levada por motorista em Manaus pic.twitter.com/Ou1ThWClgK — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 3, 2023

Manaus/AM - Uma jovem, até o momento não identificada, se jogou de um carro em movimento e foi levada à força pelo motorista do veículo. O caso ocorreu, na noite desta sexta-feira (02), na rua 205, no núcleo 16, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que a jovem, que aparece no colo de um homem no banco de passageiro, se joga do veículo em movimento. Ela fica jogada por alguns segundos no chão, sem reação.

Em seguida, o homem desce do carro e a carrega à força. Ele troca de posição com outra pessoa e assume a direção do veículo.