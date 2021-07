Jovem perde a vida em acidente no 'corredor da morte' em Manaus

Apesar de estar com capacete, ele não resistiu e morreu no local. Segundo a PC, o rapaz não tinha habilitação. O corpo dele foi removido por volta das 5h e encaminhado ao IML.

Conforme a Polícia Civil, Elias trafegava no veículo, que era do seu tio, e ao fazer uma curva em alta velocidade acabou deslizando na pista molhada por causa da chuva.

