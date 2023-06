Jovem leva tiro de pressão durante arraial em shopping e fica com bala alojada no olho em Manaus

Manaus/AM - Uma jovem identificada como Kethleen Renata Rocha foi atingida com um tiro de ar comprimido durante o 'Arraial da Alegria', neste domingo (04), no estacionamento do Shopping Via Norte, no bairro Monte das Oliveira, zona Norte de Manaus.

Segundo familiares, a jovem estava passando por trás de uma barraca de 'tiro ao alvo' quando foi atingida no olho direito pela bala de pressão. Na ocasião, Kethleen foi socorrida e encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio onde aguarda por uma cirurgia para a retirada da bala que está alojada na retina dela.

Ainda conforme as informações, um representante do Shopping informou à família da jovem que o estabelecimento arcaria apenas com as despesas medicamentosas. No entanto, até o momento os familiares reclamaram que não receberam suporte do centro comercial.