Jovem é assassinado a tiros horas após duplo homicídio em bairro de Manaus

A polícia deve investigar se a morte de Anderson tem ligação com os assassinatos de Ivanilson Oliveira da Silva, de 21 anos, e Bryan Moraes, 19, ocorridos no mesmo bairro, na Rua São Maçal, por volta das 21h.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, por volta das 23h Anderson foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, que atiraram diversas vezes contra ele. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

