Jovem desaparece em ponto de ônibus enquanto esperava a mãe em Manaus

Desde então, a família não tem notícias do paradeiro dele. A mãe relata ainda que Alexandre pode estar desorientado, devido a um acidente de trânsito que sofreu no dia 29 de novembro deste ano.

A mãe do desaparecido, Maria Rozinete da Silva Severiano, de 48 anos, contou à polícia que a filha viu Alexandre em frente a um ponto de ônibus, onde esperava pela mãe, por volta das 18h, horário em que costuma retornar do trabalho.

