Jovem dá à luz dentro de carro quebrado e recebe ajuda de policiais em Manaus

A viatura fazia ronda pela área quando foi informada que uma mulher estava em trabalho de parto na rua São Miguel. Ao chegarem no local, o bebê já havia nascido dentro do veículo.

Manaus/AM - Uma jovem de 24 anos deu à luz dentro de um carro quebrado na madrugada desta terça-feira (1), no bairro Lírio do Vale, zona Oeste. A família foi 'resgatada' por policiais da 19° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

