Jovem confundido com informante de facção é achado morto em lago em Manaus

Abalada com a tragédia, a família já se mudou da comunidade. O corpo de Carlos foi resgatado com a ajuda de moradores e foi encaminhado para o IML, a Polícia Civil investiga o caso.

“Ele não tinha envolvimento (...) Foi a rivalidade desse pessoal achando que ele estava levando informação, viram ele e estudaram ele, mas ele não tinha envolvimento com nada. No dia que invadiram o Castanheiras, eles viram ele lá em casa, a polícia viu ele lá. Nós éramos só quatro, agora somos só três”, afirma o homem que prefere não se identificar.

O cunhado conta que o rapaz era de Boa Vista, em Roraima e estava morando há meses com ele e as irmãs. Ele era responsável por cuidar da casa e das irmãs enquanto o cunhado trabalhava.

Carlos foi sequestrado, torturado, assassinado com 5 tiros na cabeça e jogado nas águas. Os autores do crime ainda amarram pedras ao corpo para que ele afundasse, mas ele submergiu.

Manaus/AM - Carlos Daniel da Silva Batista, 22, foi encontrado morto, boiando no Lago do Aleixo, nesta segunda-feira (26), na Comunidade 11 de maio, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.