Jornalista encontrado morto em apartamento será velado neste sábado em Manaus

No local não havia sinais de violência e o corpo passou por perícia. O Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte do jornalista foi "asfixia por causa indeterminada".

Nilo foi encontrado morto, neste sábado (20), dentro do apartamento onde morava na Rua Japurá, no Centro da capital. Um homem que estava com o jornalista foi detido após ser encontrado com o celular da vítima. Ele alegou que Nilo passou mal e que teria acionado o Samu por isso estava em posse do telefone. Após esclarecimentos, ele foi liberado.

O sepultamento vai acontecer às 10h deste domingo (21) no Cemitério São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.