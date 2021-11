Joias, dinheiro e arma são apreendidos em loja de carros alvo da operação da PF em Manaus

Os prejuízos causados pelo grupo são de aproximadamente meio milhão de reais. Além das empresas, o esquema também contava com a participação de servidores e ex-servidores do Detran Amazonas.

O valor das joias e do dinheiro não foram divulgados. Durante a operação, que ocorreu em Manaus e em cidades do Mata Grosso, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, sendo 19 em Manaus e seis no Mato Grosso.

O armamento era ilegal e foi encontrado dentro de um cofre junto com o dinheiro as joias. Os materiais foram recolhidos e encaminhados à sede da Polícia Federal.

