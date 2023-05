João Gomes mostra recepção frenética dos fãs amazonenses antes de show em Nhamundá

Cantor João Gomes em Nhamundá no Amazonas pic.twitter.com/izniSz0MdF — Babilônia (@babiloniaam) May 29, 2023

O cantor João Gomes compartilhou em suas redes sociais como foi a recepção dos fãs ao chegar para fazer show em Nhamundá, no interior do Amazonas, neste fim de semana.

O show de João Gomes com cachê de R$ 500 mil na IV Exposição Agropecuária de Nhamundá (Expoanh) chegou a ser suspenso após investigação do Ministério Público do Amazonas por conta do alto valor.

Cantor João Gomes sendo recepcionado pelos fãs em Nhamundá pic.twitter.com/e5oINZGBK9 — Babilônia (@babiloniaam) May 29, 2023

A confirmação do show foi comunicada ainda no domingo no site da Prefeitura de Nhamundá que explicou que o cachê do artista não será pago pelo município.

