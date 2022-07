IPTU Premiado: Contribuintes ganham R$ 85 em prêmios em Manaus

Manaus/AM - Os contribuintes contemplados da campanha “IPTU Premiado” de Manaus, receberam, nesta quarta-feira (27), premiações que somam R$ 85 mil reais. A entrega dos cheques simbólicos aconteceu no auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), no Centro.

Segundo o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, mais uma vez, o sorteio foi realizado eletronicamente, com base nos números extraídos pela Loteria Federal. Os contribuintes do IPTU que pagam em dia suas parcelas concorrem a prêmios mensais que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil, além dos prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil reais, que serão sorteados no final deste ano.

Incentivo

Pontes destaca que a campanha ‘IPTU Premiado’ é uma forma da Prefeitura de Manaus incentivar e premiar os contribuintes que pagam seu tributo em dia. Dessa forma, o executivo municipal trabalha para diminuir o índice de inadimplência do imposto predial, que atualmente é de 55% na capital. Ainda de acordo com o subsecretário, quem está com as suas parcelas em atraso ainda pode concorrer aos próximos sorteios. Basta emitir suas guias no portal Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br) e fazer o pagamento.