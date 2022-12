IPTU, Alvará e ISS vão aumentar em Manaus a partir de janeiro

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou que a partir de 1º de janeiro de 2023, a Unidade Fiscal do Município (UFM) – índice base para cálculo dos tributos municipais, multas, penalidades tributárias e administrativas – passará a ter o valor de R$ 134,77. Desta forma, haverá aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Alvará, Imposto Sobre Serviços (ISS) e outros impostos que usam a UFM como base de cálculo.

O novo valor considerou a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), dos últimos 12 meses, de 5,97%. O reajuste já foi regulamentado pelo Decreto nº 5.441, publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (22).

Conforme explicou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) em exercício, a partir de janeiro, todos os créditos tributários da prefeitura serão corrigidos de acordo com o novo valor da UFM, inclusive as dívidas.

“Os contribuintes que possuem dívidas com a prefeitura, têm até o próximo dia 29, último dia bancário do ano, para pagar seus débitos ainda com base na UFM de 2022, no valor de R$ 127,17. Depois disso, todos os valores pendentes de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), Alvará, ISS (Imposto Sobre Serviços), entre outras taxas e Multas por Infrações Tributárias serão corrigidos para a nova UFM”, explicou.

Para emitir qualquer guia de pagamento, o contribuinte pode utilizar o canal eletrônico do Manaus Atende: http://manausatende.manaus.am.gov.br.