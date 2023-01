Investigações do Gaeco miram grupo que espancou estudante em banda de carnaval em Manaus

Manaus/AM - O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) vai atuar no processo que investiga Bruno Luan Oliveira Vasquez, Caio Nogueira Ribeiro, Pedro Henrique Damasceno Santos e Aldair Lucas Gonçalves dos Santos por tentativa de homicídio qualificado contra o estudante Odilon Pereira Velho Filho. O caso ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2020, no estacionamento de uma universidade particular, durante um bloco de carnaval em Manaus.

Conforme a denúncia do MPAM, os acusados só não causaram a morte de Odilon "por motivos alheios à sua vontade, pois foram afastados do local". Eles respondem ao processo em liberdade e devem ir à júri popular após determinação do juiz de direito Rosberg de Souza da 2.ª Vara do Tribunal do Júri.

A portaria designando a atuação do Gaeco foi publicada, nesta terça-feira (03), no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Relembre o caso;

