Interdição em passagem subterrânea muda trânsito neste sábado em Manaus; confira

Manaus/AM - A passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, no sentido São Jorge em direção à rua Pará, será interditada para manutenção da rede elétrica neste sábado (1º), das 08h às 19h do mesmo dia.

Durante o período de interdição, os motoristas terão como alternativa seguir pela avenida São Jorge, continuar pela alça da direita e acessar a avenida Constantino Nery. Em seguida, poderão acessar o retorno próximo à avenida Ayrão e seguir o itinerário pela avenida Djalma Batista ou pela própria Constantino Nery.

O setor de divisão de transportes do IMMU comunicou as empresas que fazem a rota das linhas 118 e 122 e informou a rota a ser seguida pelos ônibus que fazem o trajeto no sentido bairro/Centro. Os ônibus vão seguir normalmente até a avenida São Jorge, depois na avenida Constantino Nery, retorno na alça próxima ao T1 (rua Ayrão), Constantino Nery, rua Pará, e depois segue itinerário normal.