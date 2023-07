Inscrições para setor de gastronomia no Passo a Paço 2023 estão abertas

Manaus/AM - O “#SouManaus Passo a Paço 2023” está com as inscrições abertas para o setor de gastronomia. As inscrições devem ser protocoladas no prazo de 20 dias corridos, a contar da publicação no DOM, no protocolo da Manauscult, localizada na avenida 7 de Setembro, n° 377, Centro, zona Sul, no horário das 8h às 17h.

Os editais de chamamento público “Festival Gastronômico de Manaus – No Passo do Sabor” de n° 008/2023 e o edital “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa” de n° 009/2023 foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM), na edição 5627, caderno n° 1, desta quinta-feira, 13/7.

Inscrição - No total, serão 67 espaços dedicados ao setor, sendo 61 para o “Festival Gastronômico de Manaus - No Passo do Sabor”, e seis para a “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa”. Os editais e os anexos podem ser conferidos na aba "editais" do site manauscult.manaus.am.gov.br.

Cada interessado pode concorrer a um espaço para a venda de alimentos, podendo se inscrever pessoa física ou jurídica. As propostas devem ser constituídas por Ficha de Inscrição Pessoa Física ou Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica e por Proposta Comercial.

Os candidatos devem apresentar comprovante (autodeclaração) de atuação no ramo por no mínimo um ano e, garantir que seus equipamentos estejam em pleno estado de conservação, além de apresentar autodeclaração sobre a capacidade de armazenamento de seus insumos para o atendimento a um público estimado em 80 mil pessoas, durante os três dias do festival.

Festival Gastronômico de Manaus - No Passo do Sabor

O edital de n° 008/2023, “Festival Gastronômico de Manaus - No Passo do Sabor”, contempla os profissionais da gastronomia e visa fortalecer a identidade gastronômica local. Para este edital, a operação de vendas de alimentos será nos seguintes segmentos: Barraca do Chef, Food Truck, Novos Chefes e Futuros Talentos.

A categoria Futuros Talentos será destinada às universidades e instituições que oferecem o curso de graduação em gastronomia, visando o estímulo à formação acadêmica, o incentivo à pesquisa e a profissionalização do mercado de trabalho. Cada instituição será convidada pela Manauscult para operar uma barraca objetivando a venda de alimentos elaborados pelos alunos.

De acordo com o edital, todos os pratos de comida, salgados e doces comercializados na feira gastronômica deverão ser no valor mínimo de R$ 5 e máximo de R$ 35. O proponente selecionado deverá comercializar o mínimo de dois pratos e o máximo de seis, respeitando os limites de valores citados no edital.

É obrigatório um cardápio, de pelo menos um prato, elaborado especialmente para o público infantojuvenil, durante os três dias de festival. É permitida a venda de sucos naturais.

Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa

Já para o edital de n° 009/2023, “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa”, estarão à disposição para operação de vendas às seguintes categorias: Food Bike e Carrinhos Ambulantes.

Todos os pratos de comida, salgados e doces comercializados na feira gastronômica deverão ser no valor mínimo de R$ 5 e no máximo de R$ 28. Também se faz obrigatório a elaboração de um cardápio especial, de pelo menos um prato, para o público infantojuvenil.

Maiores informações podem ser obtidas no horário das 8h às 17h, na sede da Manauscult, no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, Centro; ou pelos telefones (92) 98842-1347 e (92) 98842-1403.