Inscrições para o Prêmio Thiago de Mello iniciam nesta segunda em Manaus; veja edital

Quem fizer o cadastro como pessoa jurídica não poderá cadastrar outro projeto como pessoa física. As inscrições devem ser feitas no site da Manauscult. Confira as regras no edital abaixo a partir da página 26:

Ao todo, o prêmio irá financiar 55 projetos culturais, incluindo a formação de profissionais da cultura. Pessoas físicas ou jurídicas terão que comprovar no mínimo a realização de duas produções artísticas e culturais para participar do concurso.

