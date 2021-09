Inscrições para curso on-line de língua japonesa estão abertas em Manaus

Manaus/AM - Alunos de graduação e pós-graduação, técnicos-administrativos e docentes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) podem se inscrever no curso on-line de língua japonesa direcionado a Instituições Federais de Ensino credenciadas.

No total, estão sendo ofertadas 15 turmas com 20 alunos cada, em um total de 300 vagas ofertadas, distribuídas entre as 5 universidades participantes, promovidas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

Além da Ufam, as universidades federais do Paraná, Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram contempladas para se inscrever no curso.

As inscrições ocorrem por intermédio de uma conta Google e se iniciam às 12h desta segunda-feira, 20, e se encerram também às 12h do dia 30 de setembro, observando o horário oficial de Brasília.

As inscrições podem ser efetuadas exclusivamente pela Internet, por meio do link: https://bit.ly/inscricoes_cursoISFJapones

O curso também será realizado totalmente on-line, de forma síncrona, com a duração de oito semanas, ou 32 horas, pela plataforma TEAMS da REDE ISF que terá 4 horas semanais, com dois encontros de duas horas, em horários específicos de acordo com a possibilidade de cada tutor/docente orientador, podendo ser em dias de semana diferentes ou no mesmo dia (turmas aos sábados), havendo, neste caso, um intervalo entre os dois blocos de oferta.