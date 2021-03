Inscrições para creches públicas em Manaus começam nesta terça-feira

Manaus/AM - Começa nesta terça-feira (9), a partir das 8h e vai até o dia 14, o período de matrícula para as creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para o ano letivo de 2021. As inscrições para concorrer às vagas serão feitas de forma online pelo site Inscrição 2021 www.inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

Os contemplados serão definidos por meio de um sorteio eletrônico que será feito no dia 19 de março. Ao todo, serão ofertadas aproximadamente 1.700 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos, que poderão integrar as turmas do maternal 1, 2 ou 3.

De acordo com a gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato, o processo será auditável, ou seja, os pais poderão conferir na própria página quais foram os critérios e como foram realizados os sorteios.

Sorteio

O processo de inscrição começa com o cadastro, que deverá ser realizado no período de 9 a 14 de março. Os pais ou responsáveis deverão entrar no site e informar o nome completo, data de nascimento e CPF, preencher os dados da criança (nome, data de nascimento e endereço) e disponibilizar um contato telefônico. Os responsáveis também poderão escolher a creche para qual desejam a vaga.

Na segunda etapa, que será no dia 17 de março, ocorrerá o sorteio da numeração dos inscritos. A lista dos candidatos será em ordem alfabética. Nessa listagem, haverá uma coluna chamada “número para sorteio”, onde cada candidato receberá uma numeração. O sorteio será aleatório, independentemente da quantidade de vagas disponíveis. O sorteio dos números contemplados será no dia 18 de março.

A divulgação das crianças que garantiram uma vaga nas creches municipais será no dia 19 de março, nas redes da Prefeitura de Manaus e Semed.

Informações

Qualquer dúvida sobre o processo de matrícula para creches poderá ser esclarecida por meio do 0800-280-6980.