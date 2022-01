Matrículas para creches em Manaus iniciam na próxima semana; Veja calendário

Manaus/AM - As inscrições para as creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciam na quarta-feira (19) pelo site www.inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

Este ano, serão disponibilizadas 3.917 mil novas vagas para crianças de 1 a 3 anos. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (13).

A inscrição será somente pelo site, sem atendimento presencial. Do total de vagas, 1.680 são para turmas do maternal 1, 2 e 3, que serão definidas por meio de um sorteio aleatório, realizado pelo Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) no dia 27/1, com auditoria do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). O resultado estará disponível no dia 28 no próprio site.

Sorteio

Das vagas sorteadas, 60% serão destinadas aos inscritos no Cadastro Único (CAD) e 40% para os que não participam do CAD. Os critérios seguem as recomendações do MP-AM, que considera o ofício Nº 0012/2021/27 PJ, que estabelece a rede municipal de ensino sobre o sorteio das vagas das creches, priorizando o critério de vulnerabilidade social das famílias inscritas.

Site

As outras 2.237 vagas são para o maternal 3 e estão disponíveis em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e em escolas municipais, que atendem crianças de três anos. Neste caso, as reservas devem ser feitas por meio do site www.matriculas.am.gov.br, nos dias 17 e 18.

Do dia 31/1 ao dia 02 de fevereiro, o responsável pela criança deve confirmar a vaga de forma presencial na unidade de ensino escolhida na hora da inscrição.