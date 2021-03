Inscrições para concorrer a vagas em creches de Manaus encerram hoje

Manaus/AM - Encerram-se neste domingo (14), as inscrições para concorrer a umas das 1.700 vagas ofertadas em creches públicas gerenciadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no ano letivo de 2021.

As vagas são direcionadas para crianças com idade entre 1 e 3 anos. As inscrições devem ser feitas via internet neste site (link) https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br até hoje, dia 14 de março.

No dia 18 de março, os aprovados serão definidos via sorteio eletrônico. A lista dos selecionados será divulgada por ordem alfabética, no dia 19 de março.

A confirmação da matrícula também será on-line. No período de 23 a 29 de março, a Semed deve entrar em contato com os pais, que terão de enviar uma foto do seu CPF e outra da certidão de nascimento da criança via WhatsApp. Após essa etapa, a matrícula estará efetivada.