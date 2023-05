Inscrições para 2ª Corrida do Teatro Amazonas estão abertas em Manaus

Manaus/AM - O evento que foi sucesso no ano passado, quando o Teatro Amazonas completou 125 anos, retorna em 2023 protagonizando, novamente, o patrimônio cultural do Estado. A Corrida do Teatro Amazonas está com inscrições abertas para a segunda edição, que será realizada no dia 11 de junho (domingo), às 6h, com largada e chegada na avenida José Clemente, no Largo de São Sebastião, Centro. As inscrições seguem abertas no www.ticketsports.com.br até o encerramento das vagas.

O evento com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense e Desenvolvimento Cultural (AADC), é realizado pela Smart Digital e assessoria técnica da Endurance Sports.

A edição pioneira, em 2022, teve a adesão de 1.500 inscritos. Diante do sucesso, a corrida entrou para o calendário esportivo oficial da cidade.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, pontuou que o evento não se restringe somente à prática esportiva, pois incentiva o pertencimento do amazonense ao centenário Teatro Amazonas e demais espaços culturais, que representam a identidade do estado.

“É um evento esportivo que carrega um valor histórico singular, em um cenário totalmente nosso. Além do Teatro Amazonas, os atletas passam pelo Palacete Provincial, Parque Jefferson Perez, Palácio Rio Negro e o Palácio da Justiça. É um momento único, que proporciona às famílias que vão prestigiar o evento e aos atletas, uma atividade fora da rotina nas principais ruas do centro do Manaus”, destacou o secretário.

A idade mínima para participação é de 16 anos. Neste caso, o responsável deverá realizar a inscrição do atleta menor e acompanhá-lo no dia do evento, 11 de junho. As largadas serão em dois momentos: 6h para o pelotão de Pessoas com Deficiência (PcDs) e, às 6h05, para elite e geral.

Os atletas que finalizarem o percurso receberão medalha de participação e premiação com troféus para as três primeiras colocações das categorias Geral Individual Masculino/Feminino, Visuais Masculino/Feminino e Cadeirantes. As três equipes com maior número de participantes que finalizarem a prova receberão premiação em dinheiro e troféu.

Informações sobre o regulamento e o percurso estão disponíveis nos sites www.endurancemanaus.com.br e www.ticketsports.com.br.