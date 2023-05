Inscrições abertas para a 2ª Olimpíada Mirim de Matemática

Com o objetivo de difundir a cultura da matemática e promover a inclusão social por meio do conhecimento, a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e da Secretaria de Educação e Desporto Escolar, informa que estão abertas as inscrições para a 2ª Olimpíada Mirim de Matemática (Obmep 2023).

Voltada para os alunos do 2° ao 5º ano do Ensino Fundamental, das escolas públicas e privadas de todo o país, a olimpíada busca identificar jovens talentos e incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas contribuindo para a sua valorização profissional.

A Olimpíada

Com o apoio da B3 Social, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), as inscrições para a olimpíada vão até o dia 16 de junho, exclusivamente no site da Obmep e devem ser realizadas pelas escolas.

Divididas nos níveis de “Mirim I”, para os alunos do 2° e 3° ano, e “Mirim II”, para os alunos do 4° e 5° ano, a olimpíada possui inscrição gratuita para as modalidades com e sem premiação. Entretanto, para a modalidade com premiação é necessário que a escola pague uma taxa que varia de acordo com o número de alunos.

Alunos matriculados em outras modalidades, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), também podem participar desde que sua série escolar corresponda do 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental.

