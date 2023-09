Inscrição para a Maratona Internacional de Manaus tem 50% de desconto

Manaus/AM -A inscrição para a Maratona Internacional de Manaus 2023 agora conta com um desconto de 50%. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Manaus, está previsto para acontecer no dia 15 de outubro, dentro das ações de comemoração do aniversário da cidade, com largada na Ponta Negra.

Para acessar este benefício é necessário entrar no site www.maratonademanaus.com.br, clicar em inscreva-se, escolher o tipo de kit, a distância e ao final do cadastro inserir o cupom de desconto “manaus2023” na área determinada.

“A Maratona Internacional de Manaus tem crescido a cada ano e tornou-se uma tradição, como uma oportunidade de promover esporte e saúde para a população, além de abrir as portas da nossa cidade para atletas de todos os lugares do mundo”, declarou Alexandre Maciel, diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME).

A organização da maratona já divulgou o percurso, camisa e medalha da prova. Os corredores passarão por pontos turísticos e importantes da capital do Amazonas, como a ponte Jornalista Phelippe Daou, o Teatro Amazonas, a Arena da Amazônia e outros locais simbólicos.

No site, também é possível escolher com antecedência os percursos de 42, 21, 10 ou 5 quilômetros. As vagas com o desconto de 50% são limitadas.