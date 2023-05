Inscrição do PSS para arquitetos urbanistas e engenheiros civis e elétricos começam nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - A partir das 15h, desta quarta-feira (10), começam as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS), para a contratação de engenheiros civis e elétricos e arquitetos urbanistas em Manaus. A carga horária semanal é de 40 horas para todos os candidatos, com remuneração de R$ 5.288,87.

Vão ser disponibilizadas 25 vagas para o departamento de Engenharia da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística (Infralog). Deste total, 15 são para o cargo de engenheiro civil, seis para engenheiro elétrico e quatro destinadas a arquitetos urbanistas.

Toda documentação será feita on-line, anexada ao sistema em formato de PDF e arquivos individuais por campo no link da inscrição, tais como: CI, carteira profissional do conselho de classe, CPF, diploma de graduação de nível superior, histórico escolar de graduação, frente verso, de acordo com que o consta no edital de publicação n° 0006/2023.

As inscrições podem ser feitas por meio do site: http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed/, e seguem até as 15h de sexta-feira (12). A lotação dos candidatos aprovados no PSS será no segundo semestre.

*Com informações da assessoria