Inquilina contratou membros de facção para matar mulher na frente da mãe em Manaus

Manaus/AM – Emanuela Gomes da Silva, 22, Jeferson Araújo de Jesus, 33, João Vitor Aires Viana, 21, José Guilherme de Lima Santana, 20, e Leandro da Silva Pereira, 25, foram presos suspeitos de assassinarem com 17 tiros a jovem Paloma Caroline Rebouças Barbosa, de 27 anos, na noite dessa quinta-feira (1), em uma casa no bairro Parque 10, zona Sul.

O grupo foi preso horas após o crime, na rua Pires de Carvalho, no bairro da União. Segundo a polícia, Emanuela é apontada como a mandante do crime e teria contratado e levado membros de uma facção criminosa à residência da família para executar Paloma e a irmã dela.

“O fato é que essa mulher (Emanuela), levou essas pessoas para assassinar essa vítima e lá foram mais de 15 disparos”, afirma o delegado Ricardo Cunha.

Emanuela era inquilina da irmã de Paloma e teria ordenado o crime após ser cobrada pelas vítimas pelo atraso no aluguel de uma casa, porém, a versão não convenceu a polícia.

“A motivação que foi levantada pelos familiares não nos convenceu. Uma das pessoas presas era inquilina da irmã da vítima e ela disse que estava com o aluguel em atraso e eles estavam em constante discussão por causa desse atraso (...) Mas essa quantidade de disparos não condiz com a motivação, até porque esses autores todos são envolvidos com organização criminosa e tráfico de drogas ”, destaca o delegado.

Por conta disso, a polícia investiga outras possíveis motivações, inclusive de que outras pessoas seriam os verdadeiros alvos, mas no momento do ataque, apenas Paloma e a mãe dela, que foi baleada na perna, estavam na casa conforme o relato do delegado.

Paloma não tinha histórico criminal, nem passagens pela polícia. “A Paloma nós não conseguimos encontrar qualquer envolvimento dela com o tráfico, inclusive ela era uma trabalhadora, tinha emprego fixo”, enfatiza Ricardo.

O delegado ressalta que a vida das vítimas deve ser investigada mais a fundo, mas esclarece nesse momento que a prioridade é prender os demais participantes do crime e desvendar a real motivação do mesmo.

“Prendemos cinco pessoas e eram dois carros envolvidos nesse evento, ainda estamos analisando se havia mais pessoas envolvidas, mas parte do grupo já confessou a participação nesse delito. Porém, a motivação ainda não está plenamente esclarecida”, diz Ricardo.