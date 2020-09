Inpa estuda ataque de vírus a botos do Amazonas

Manaus/AM - A ocorrência de um vírus altamente contagioso e potencialmente mortal para golfinhos será investigada em botos-vermelhos (Inia geoffrensis) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM). Em 2017, a doença morbilivirose provocada pelo morbilivírus dos cetáceos (CeMV) causou a morte de mais de 200 botos-cinza (Sotalia guianensis) das baías de Ilha Grande e Sepetiba, no Rio de Janeiro. A mortandade desses animais foi o primeiro registro na América do Sul.

O estudo será realizado pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), e liderado pela bolsista do Programa de Capacitação Institucional do Inpa/CNPq, Daniela Mello, médica veterinária com doutorado em ciência animal (USP). O trabalho foi um dos 17 selecionados de 56 propostas enviadas para receber o financiamento do Small Grants in Aid of Research da Sociedade de Mastozoologia Marinha (EUA). A pesquisa tem o prazo de execução de um ano.

O objetivo do estudo é investigar a exposição dos botos ao vírus, por meio da pesquisa de anticorpos neutralizantes contra o CeMV. De acordo com Daniela Mello, serão investigadas mais de 700 amostras de botos coletadas ao longo de 21 anos do Projeto Boto do Inpa, que é coordenado pela pesquisadora Vera da Silva. Os animais que estiveram expostos ao vírus devem conter anticorpos contra a doença na corrente sanguínea. A análise laboratorial das amostras triadas no Inpa será feita na USP e o resultado analisado por Mello.