Inpa abre seleção de bolsistas de nível médio e doutores, com remuneração de até R$ 5,7 mil

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) anunciou, nesta segunda-feira (10), que está com seleção aberta para bolsistas de apoio técnico e pesquisadores doutores. As inscrições seguem até o dia 21 de abril de 2023. Os interessados devem enviar o currículo lattes para o email ([email protected]) com a descrição da vaga no assunto.

Bolsas apoio técnico

São três vagas para os bolsistas de Apoio Técnico divididas em duas funções. Uma vaga para apoiar atividades de popularização das pesquisas em andamento e consolidadas, elaboração de conteúdos de divulgação, redes sociais e gerenciamento de website. E duas vagas para apoio nas atividades de pesquisas em laboratório e em campo e no manejo de peixes em sistema de bioflocos.



Os interessados precisam ter o Ensino Médio Completo. As bolsas são no valor de R$ 1.500 com duração de 18 meses e atuação de 40 horas semanais.

Pesquisadores Doutores

Para Pesquisadores Doutores, são três bolsas divididas em três áreas de atuação. Uma bolsa Pesquisador na empresa (BPE - D - II/Fapeam) para doutores com experiência mínima de 5 anos na pesquisa/inovação na iniciativa privada. O valor da bolsa é de R$ 4.500 e duração de 24 meses.

Uma vaga para bolsista em Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DCT- II/Fapeam) para pesquisadores com mais de 10 anos de experiência na coordenação de projetos de ciência e tecnologia. Além da experiência na área de imunohistoquímica e histologia de peixes. O valor da bolsa é de R$ 5.720 e duração de 18 meses.

A terceira bolsa é para candidato com pós-doutorado e experiência em larvicultura e sistemas de criação com a tecnologia de bioflocos. O valor da bolsa é de R$ 5.200 com duração de 12 meses. A carga horária das bolsas dessa modalidade é de 40 horas semanais

Critérios gerais

Os interessados não podem ter vínculo empregatício nem acumular bolsas de outros projetos, programas ou de agência de financiamento à ciência. Para mais informações e dúvidas, entrar em contato por e-mail [email protected]