Influencer e MC Lucas Picolé eram os alvos de tiroteio no velório do cantor Romarinho Mec no Amazonas

Manaus/AM - A polícia afirmou nessa quinta-feira (9), que o Mc Lucas Picolé e o influencer Illguinner Menezes eram os alvos do ataque criminoso que ocorreu no velório do cantor do Forró Di Respeito, Romarinho Mec, na frente de uma quadra esportiva no Distrito de Cacau Pirera, em Iranduba.

De acordo com a PM, no momento do ataque, Illguinner estava ao lado de Picolé e fazia a transmissão ao vivo da homenagem a Romarinho.

Quando os disparos começaram, ele interrompeu a filmagem e tentou correr, mas foi baleado três vezes e caiu. Picolé conseguiu fugir e segundo a polícia, ele não ficou ferido.

A principal linha de investigação até o momento, é de que as execuções estão ligadas ao tráfico e a uma facção criminosa.